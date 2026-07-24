В альпиниста из России ударила молния во французских Альпах

РЕН ТВ: альпинист записал момент попадания молнии в него во французских Альпах

Российский альпинист сообщил, что во время восхождения во Французских Альпах в него ударила молния. Мужчина не пострадал, однако решил прекратить подъем и спуститься. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

«В меня ударила молния», — сказал альпинист на опубликованной видеозаписи.

По данным Telegram-канала, россиянин совершал восхождение на гору Расул. Альпинист уточнил, что сначала не понял, что произошло.

Авторы публикации усомнились, что разряд попал непосредственно в мужчину. По их мнению, прямой удар молнии мог привести к тяжелым последствиям.

23 июля портал «К24» писал, что в Красноярском крае молния ударила в группу примерно из 50 туристов. Инцидент произошел во время тура «Знакомство с Ергаками», который проходил с 16 по 19 июля. Две группы туристов объединили и продолжили восхождение, несмотря на плохую погоду. По словам участников, решение принял гид.

В результате удара молнии одного из туристов пришлось эвакуировать. У мужчины были ожоги рук и ног, а также перелом. Другой участник пожаловался на боль в груди. После инцидента его семья решила пройти обследование сердца и зрения.

Ранее сообщалось, что российский альпинист остался без пальцев из-за сбежавшего гида в Гималаях.