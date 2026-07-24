Мошенники начали угрожать россиянам «аннулированием трудового стажа»

Мошенники начали пугать россиян «аннулированием трудового стажа». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Отмечается, что россияне начали получать от злоумышленников письма, в которых те представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) или Социального фонда России (СФР).

«[Они] запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий», — говорится в сообщении.

Далее они предлагают «оформить компенсацию» или «исправить ошибку», выманивая коды от «Госуслуг» или банковских приложений.

В Народном фронте напомнили, что государственные ведомства не аннулируют трудовой стаж по телефону и не выплачивают какие-либо компенсации после этого. При этом проверить состояние своего лицевого счета или трудового стажа можно самостоятельно на «Госуслугах».

23 июля эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская предупреждала, что мошенники пытаются обмануть россиян, предлагая отремонтировать бытовую технику, называя стоимость услуги только после ее полной разборки.

Специалист отметила, что такой схемой обмана активно пользуются целые конторы, которые продвигают свои услуги с помощью бумажной рекламы, помещенной в почтовые ящики.

Ранее россиян предупредили о мошеннических атаках на детей в летние каникулы.