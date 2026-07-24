Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Мошенники начали угрожать россиянам «аннулированием трудового стажа»

РИА Новости: мошенники пугают россиян «аннулированием трудового стажа»
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали пугать россиян «аннулированием трудового стажа». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Отмечается, что россияне начали получать от злоумышленников письма, в которых те представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) или Социального фонда России (СФР).

«[Они] запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий», — говорится в сообщении.

Далее они предлагают «оформить компенсацию» или «исправить ошибку», выманивая коды от «Госуслуг» или банковских приложений.

В Народном фронте напомнили, что государственные ведомства не аннулируют трудовой стаж по телефону и не выплачивают какие-либо компенсации после этого. При этом проверить состояние своего лицевого счета или трудового стажа можно самостоятельно на «Госуслугах».

23 июля эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская предупреждала, что мошенники пытаются обмануть россиян, предлагая отремонтировать бытовую технику, называя стоимость услуги только после ее полной разборки.

Специалист отметила, что такой схемой обмана активно пользуются целые конторы, которые продвигают свои услуги с помощью бумажной рекламы, помещенной в почтовые ящики.

Ранее россиян предупредили о мошеннических атаках на детей в летние каникулы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!