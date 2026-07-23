Россиян предупредили о мошеннических атаках на детей в летние каникулы

В период летних каникул мошенники особенно активно атакуют детей через социальные сети, мессенджеры и различные игровые платформы. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредил руководитель департамента специальных сервисов ГК Softline (Infosecurity, входит в «Софтлайн Решения») Константин Мельников.

Эксперт объяснил, что летом мошенники все чаще обещают детям бесплатные игровые валюты или редкие предметы, чтобы получить коды подтверждения, данные банковских карт и доступ к смартфонам родителей. Злоумышленники обещают ребенку сделать подарок в игре, после чего пытаются перенаправить его из игрового чата в мессенджер. Затем используются обычные мошеннические схемы, которые адаптированы под детскую психологию.

«Обещание подарка или игровой валюты часто становится первым шагом атаки. После того как доверие установлено, злоумышленник создает ощущение срочности, запрашивает код или доступ к устройству, а если ребенок отказывается, может перейти к запугиванию», — подчеркнул специалист.

По его словам, особенно опасны ситуации, когда ребенок играет на гаджете родителей, на котором установлены приложения с доступом к рабочим аккаунтам, корпоративные мессенджеры и почта. В таком случае переход по фишинговой ссылке или скачивание мошеннического файла из игрового чата может также привести к заражению устройства и компрометации корпоративных данных.

Педагог-психолог, автор развивающих книг для детей и родителей Шамиль Ахмадуллин до этого объяснил в беседе с «Газетой.Ru», что

контроль личных переписок уместен и нужен для дошкольников и младших школьников. По его словам, родительский контроль — не нарушение границ, а прямая обязанность по защите.

Ранее в СК рассказали, как родителям защитить ребенка от вербовки.