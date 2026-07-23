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Общество

Россиян предупредили о мошеннических схемах с ремонтом бытовой техники

Эксперт Пожарская: мошенники обманывают жертв, предлагая ремонт бытовой техники
Hartmut Schmidt/Global Look Press

Сегодня мошенники пытаются обмануть россиян, предлагая отремонтировать бытовую технику, озвучивая стоимость услуги только после ее полной разборки. Об этом в беседе с kp.ru предупредила эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

Специалист отметила, что такой схемой обмана активно пользуются целые конторы, которые продвигают свои услуги с помощью бумажной рекламы, помещенной в почтовые ящики.

Злоумышленники под видом мастеров приходят домой к клиенту, разбирают сломанную бытовую технику на мелкие части, а затем проводят диагностики. Только после этого мошенники озвучивают стоимость своих услуг, намеренно завышая цену как на ремонт, так и на диагностику. Многие жертвы соглашаются на их условия, поскольку не могут самостоятельно собрать технику.

Для того чтобы избежать подобных схем, при поломке устройств рекомендуется обращаться в сертифицированные центры. Эксперт подчеркнула, что у каждой техники свои сервисы, которые можно найти на официальных сайтах производителей.

Главред аналитического издания Runet Владимир Зыков до этого предупредил, что в наиболее распространенными должностями, которые себе приписывают мошенники, являются сотрудники банков, МВД, ФСБ, Росфинмониторинга и Роскомнадзора. Главной целью аферистов остается стремление убедить своих жертв в том, что их деньги или личные данные попали под угрозу.

Ранее россиян предупредили о мошеннических атаках на детей в летние каникулы.

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