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Общество

Турагент указала на слабые места Турции

Озтекин: Турции недостаточно системы «все включено» для сохранения туристов
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Турции уже недостаточно делать ставку на систему «все включено» (all inclusive), чтобы сохранить российских туристов. Об этом заявила РИА Новости турагент в Анкаре Айшенур Озтекин.

«Сегодня главный вопрос уже не в том, сколько российских туристов приедет в Турцию, а почему они должны продолжать выбирать именно ее», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, преимуществами Турции по-прежнему остается развитое авиасообщение, высокий гостиничный потенциал, географическая близость и узнаваемость среди российских туристов. Однако стране необходимо активнее развивать медицинский, культурный, гастрономический и городской туризм, считает эксперт.

Озтекин добавила, что сегодня главными конкурентами Турции за российских туристов считают Египет, Мальдивы, Китай, Оман, Малайзия и ряд африканских стран.

До этого отельер в Бодруме Исмаил Карагюль сообщил, что в Турции обсуждают возможные изменения в системе «все включено», которые не привели бы к потере иностранных туристов, прежде всего россиян. По его словам, речь идет о модернизации действующей модели, включая более гибкие пакеты услуг и расширение возможностей для отдыхающих за пределами отелей.

Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу отмечал, что система «все включено» в отелях привела к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Устаоглу считает, что такое поведение отдыхающих не только плохо сказывается на их здоровье, но и мешает полноценному раскрытию туристического потенциала страны.

Ранее стало известно, сколько стоит отдых «все включено» в Турции.

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