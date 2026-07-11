В России назвали самое популярное направление у туристов

Российские туристы чаще всего предпочитают Турцию, Египет и ОАЭ из всех направлений выездного туризма. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Лидером рынка выездного туризма по-прежнему остается Турция. Также сохраняется высокий спрос на Египет и высокий спрос сохраняется на Арабские Эмираты, Китай, Вьетнам и Таиланд», — рассказал он.

Мурадян привел и среднюю стоимость путешествий. В частности, отдых в Турции и Египте начинается от 110-120 тысяч рублей на двоих за 7-9 дней, на Хайнане в Китае — от 140-150 тысяч, в Таиланде и Вьетнаме в среднем 150-160 тысяч рублей, а на Мальдивах — от 250-300 тысяч.

До этого в АТОР заявили, что отсутствие в загранпаспорте штампов о пересечении границ Шенгенской зоны может стать серьезной проблемой при обращении за новой визой. После запуска автоматизированной системы въезда-выезда Entry/Exit System (EES), которая фиксирует перемещения путешественников из стран за пределами ЕС в цифровом формате, пограничники перестали ставить штампы. Иногда туристам приходится доказывать, что они соблюдали визовый режим и своевременно покинули ЕС.

Ранее стал известен город с самым резким ростом спроса среди туристов из России.