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Общество

В Абхазии полностью восстановили электроснабжение

Минэрнего: электроснабжение Абхазии полностью восстановлено
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

В Абхазии полностью восстановлено электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минэнерго в Telegram-канале.

«Электроснабжение республики Абхазия полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

До этого в Абхазии отключилось электричество из-за аварии на Ингурской ГЭС.

Издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что в Грузии миллионы человек остались без электроснабжения, света нет на территории всей страны.

Ингурская ГЭС является крупнейшей гидроэлектростанцией на Кавказе. Она расположена на реке Ингури в Грузии вблизи города Джвари. На гидроэлектростанции построена самая высокая арочная плотина в Европе. Станция была введена в эксплуатацию в 1978 году. Вырабатываемое ГЭС электричество покрывает значительную долю потребления в Грузии и является основой для энергетики Абхазии.

Ранее сообщалось, что мощный циклон нарушил электроснабжение в семи регионах России.

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