Россиянам рассказали, кто может выйти на пенсию раньше срока

Отдельные категории граждан имеют право оформить страховую пенсию досрочно. Об этом сообщили РИА Новости в Социальном фонде России.

По общим правилам в 2026 году пенсионный возраст составляет 59 лет для женщин и 64 года для мужчин. В фонде уточнили, что многодетные матери могут выйти на пенсию раньше установленного срока. Женщины, воспитавшие до восьмилетнего возраста троих детей, получают такое право с 57 лет, четверых детей — с 56 лет. Матери, родившие и воспитавшие не менее пяти детей, могут оформить пенсию уже в 50 лет. Обязательным условием является воспитание каждого ребенка как минимум до достижения им восьмилетнего возраста.

Право на досрочное назначение страховой пенсии также имеют жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Они могут выйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного возраста. Для этого необходимо иметь не менее 15 лет официального стажа и накопить минимум 30 пенсионных коэффициентов.

Кроме того, досрочная пенсия предусмотрена для педагогических, медицинских и творческих работников. Как отметили в Соцфонде, для этих категорий выплаты назначаются через пять лет после выработки необходимого специального стажа и накопления минимального количества пенсионных баллов. Для педагогов требуемый стаж составляет не менее 25 лет, для медицинских работников — 25 или 30 лет в зависимости от места работы.

Ранее россиянам объяснили, когда стоит докупать пенсионные баллы