В Шереметьево запустили систему, чтобы бороться с водителями-зайцами

На выездных группах привокзальных площадей (зоны «Вылет» и «Прилет») терминалов B, C и D аэропорта «Шереметьево» введена в эксплуатацию автоматическая система фиксации нарушений. Об этом сообщает официальный канал аэропорта «Шереметьево» в мессенджере Max.

Система будет фиксировать проезд автомобиля без оплаты сразу за впереди идущим автомобилем, сбитие «стрелы» шлагбаума, а также третий въезд в течение двух часов, то есть превышение лимита бесплатных заездов за короткий промежуток времени.

Вся информация будет передаваться в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. Новшества помогут бороться с автомобилистами-неплательщиками, а также нелегальными таксистами.

До этого в России подготовили инфраструктуру, чтобы проверять ОСАГО по камерам.

Национальная страховая информационная система (НСИС) и ГИБДД успешно обменялись данными. Таким образом в России появилась инфраструктура, готовая к проверке наличия полиса ОСАГО через дорожные камеры.

Ранее россиянин отсудил 14 млн рублей за бракованный Chery.