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Бизнес

Аэропорт Внуково стал совладельцем Домодедово

Аэропорт Внуково приобретает долю в Домодедово за 16,5 млрд рублей
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Аэропорт Внуково приобрел 25,01% доли в аэропорту Домодедово за 16,5 млрд рублей. Об этом сообщили Шереметьево и Внуково, передает РИА Новости.

В январе Шереметьево в лице «дочки» ООО «Перспектива» выиграл аукцион по продаже Домодедово, предложив минимально цену 66,1 млрд рублей. Внуково тогда тоже участвовал в торгах.

»... аэропорт Внуково на основании заявления о принятии в состав участников ООО «Перспектива» осуществляет денежный вклад в уставный капитал ООО «Перспектива» в размере 16,5 миллиарда рублей, в результате чего получает долю в размере 25,01% в уставном капитале общества», — говорится в сообщении.

В феврале генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко заявлял, что после покупки аэропорта предстоит трудная работа по разным направлениям деятельности, поскольку Домодедово — это разрозненный актив из 25 компаний с убытками около 10 млрд рублей в год и долговой нагрузкой 75 млрд рублей.

Ранее в Москве выставили на продажу вокзал, где снимали «Семнадцать мгновений весны».

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