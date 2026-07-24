Россиянам рассказали, можно ли подхватить грибок ног на пляже

Пляж является одним из мест повышенного риска заражения грибком ног, пишет «АиФ-Тюмень» со ссылкой на врачей-дерматологов.

Отмечается, что песок и вода создают идеальные условия для возбудителя грибка стопы. Песок сам по себе не является питательной средой для грибка, но он удерживает влагу, в нем могут находиться пораженные чешуйки кожи. Самому большому риску подвергаются люди с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом, микротравмами и мозолями на ногах.

«Самый высокий риск заражения традиционно сохраняется в душевых, раздевалках и на мокрых деревянных настилах, где влажность сохраняется длительное время. Однако и на самом пляже, особенно если он песчаный и многолюдный, риск также существует», — говорится в публикации.

14 июля врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова рассказала, что использование пищевых масел для защиты от ультрафиолета на пляже может привести к трагическим последствиям, в том числе к тяжелым термическим повреждениям.

Ранее был опровергнут миф о безопасном времени для загара.