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Наука

Опровергнут миф о безопасном времени для загара

РР: загар в утренние и вечерние часы не снижает риск развития рака
Shutterstock/Jingjits Photography

Даже непродолжительное пребывание на солнце в утренние или вечерние часы может вызывать повреждения ДНК клеток кожи, связанные с повышенным риском развития рака. К такому выводу пришли исследователи из Австралии. Результаты работы опубликованы в журнале Photochemistry and Photobiology (РР).

В исследовании приняли участие 58 добровольцев со светлой кожей. Ученые подвергали небольшие участки кожи на спине воздействию ультрафиолетового излучения разной интенсивности — от слабого, характерного для утра и вечера, до более сильного, соответствующего полуденному солнцу. Затем специалисты проанализировали образцы тканей, чтобы оценить повреждения ДНК и иммунный ответ.

Оказалось, что молекулярные повреждения возникали при всех уровнях ультрафиолетового воздействия. Даже дозы излучения, которые не вызывали покраснения кожи, приводили к изменениям в ДНК клеток. По словам авторов исследования, ключевую роль играет не интенсивность солнечного света, а суммарная доза ультрафиолетового излучения, полученная кожей.

Исследователи подчеркивают, что результаты не означают необходимость полностью избегать солнечного света, который важен для синтеза витамина D. Однако они свидетельствуют о том, что утренние и вечерние часы нельзя считать полностью безопасными с точки зрения воздействия ультрафиолета.

Ранее был развеян миф о том, что солнце лечит прыщи.

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