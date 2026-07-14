Врач предупредила об опасности использования пищевых масел на пляже

Врач Галлямова: пищевые масла на пляже могут привести к повреждениям кожи

Использование пищевых масел для защиты от ультрафиолета на пляже может привести к трагическим последствиям, в том числе к тяжелым термическим повреждениям. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова.

По ее словам, главная опасность заключается в «эффекте линзы» — капли жира фокусируют солнечные лучи, что многократно усиливает термическое воздействие. Это грозит физическими повреждениями и возникновением фототоксических состояний, когда компоненты масла вступают в химическую реакцию с солнечным светом.

«И еще одна опасность: масла создают на коже плотную пленку, которая успокаивает и притупляет ощущения, поэтому человек может просто не заметить, что уже обгорает», — пояснила Галлямова.

Для защиты от солнца врач призвала использовать специальный средства с SPF и отказаться от сомнительных экспериментов с продуктами питания на пляже.

Завкафедрой дерматовенерологии и косметологии Самарского государственного медицинского университета Антонина Арсеньева до этого говорила, что для того, чтобы снизить риск солнечных ожогов, в рацион стоит включить продукты, богатые бета-каротином, лютеином, тиамином и витамином Е.

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