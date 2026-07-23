Саудовского принца нашли мертвым в Лондоне

Один из саудовских принцев, приходившийся дальним родственником королю Саудовской Аравии, был обнаружен мертвым в элитной гостинице в Лондоне. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Саудовский принц был найден мертвым в отеле в Кенсингтоне после того, как принял коктейль из наркотиков и алкоголя», — говорится в материале.

Стало известно, что за несколько месяцев до кончины принц находился в престижной лондонской клинике, где лечился от зависимости от алкоголя и наркотиков. Результаты вскрытия подтвердили отсутствие хронических патологий: причиной смерти стала остановка сердца, вызванная сочетанием алкоголя и наркотических веществ.

Во Франции нашли мертвым предполагаемого сообщника Джеффри Эпштейна — модельного скаута и фотографа Даниэля Сиада. Его тело обнаружили еще 20 июля, однако что стало причиной его смерти, неизвестно. СМИ называли Сиада одним из самых преданных сообщников Эпштейна. В опубликованных документах имя скаута встречалось около 2 тыс. раз. При этом финансист вел с ним и личную переписку — они поддерживали контакт почти до самой его смерти. Несмотря на это, сам Сиад отрицал все обвинения, заявляя, что с Эпштейном его связывали исключительно профессиональные отношения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии нашли тело экс-депутата парламента.