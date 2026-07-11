В Британии нашли тело экс-депутата парламента Энн Уиддикомб

Депутат британского парламента 78-летняя Энн Уиддикомб найдена мертвой. Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве, сообщает «Би-би-си».

Уточняется, что женщину без признаков жизни нашли 9 июля в ее доме в Хейтор-Вейл. Также известно, что подозреваемый в совершении преступления — 26-летний мужчина. О его мотивах не сообщается.

Уиддикомб родилась в 1947 году в городе Бат (графство Сомерсет). Она изучала латынь в Бирмингемском университете, а затем философию, политологию и экономику в Оксфорде. Придерживалась консервативных взглядов: выступала против абортов, эвтаназии и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), а также поддерживала восстановление смертной казни. Энн Уиддекомб занимала пост младшего министра в правительстве Джона Мейджора с 1992 по 1997 год.

Премьер-министр Кир Стармер назвал смерть Уиддикомб — серьезной утратой. Лидер партии Reform UK, в которой она состояла с 2023 года, Найджел Фарадж выразил соболезнования близким политика, отметив Уиддикомб «принципиальной и неординарной» личностью.

Ранее дочь оскароносного режиссера была найдена мертвой в машине.