На юго-западе Китая оползень накрыл жилые дома

На юго-западе Китая сошел оползень, под завалами оказалось более десяти домов

На юго-западе Китая, в Пэншуй-Мяо-Туцзяском автономном уезде (город Чунцин), произошел масштабный сход оползня. Об этом сообщает издание «Жэньминь жибао».

Обвал горных пород и грунта, зафиксированный в пятницу в 9:08 по местному времени (4.08 мск), привел к разрушению более десяти жилых построек, расположенных у подножия склона.

К настоящему моменту из-под завалов извлечено десять человек. Информация о количестве граждан, остающихся под завалами, уточняется. Для проведения спасательных работ мобилизовано свыше 800 специалистов. Из опасной зоны в общей сложности было эвакуировано более 1100 местных жителей.

Стихийное бедствие также привело к повреждению трех опор линий электропередачи, из-за чего в районе возникли перебои с электричеством. Для ликвидации последствий задействованы мобильные установки аварийного энергоснабжения. Кроме того, в радиусе километра от эпицентра оползня временно отключены системы водо-, электро- и газоснабжения.

Причиной схода грунта эксперты называют резкую смену погоды: в последние дни в данном регионе аномальная жара сменялась сильнейшими ливнями, что могло привести к размыву породы.

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