Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

На юго-западе Китая оползень накрыл жилые дома

На юго-западе Китая сошел оползень, под завалами оказалось более десяти домов
Wang Ruiping/XinHua/Global Look Press

На юго-западе Китая, в Пэншуй-Мяо-Туцзяском автономном уезде (город Чунцин), произошел масштабный сход оползня. Об этом сообщает издание «Жэньминь жибао».

Обвал горных пород и грунта, зафиксированный в пятницу в 9:08 по местному времени (4.08 мск), привел к разрушению более десяти жилых построек, расположенных у подножия склона.

К настоящему моменту из-под завалов извлечено десять человек. Информация о количестве граждан, остающихся под завалами, уточняется. Для проведения спасательных работ мобилизовано свыше 800 специалистов. Из опасной зоны в общей сложности было эвакуировано более 1100 местных жителей.

Стихийное бедствие также привело к повреждению трех опор линий электропередачи, из-за чего в районе возникли перебои с электричеством. Для ликвидации последствий задействованы мобильные установки аварийного энергоснабжения. Кроме того, в радиусе километра от эпицентра оползня временно отключены системы водо-, электро- и газоснабжения.

Причиной схода грунта эксперты называют резкую смену погоды: в последние дни в данном регионе аномальная жара сменялась сильнейшими ливнями, что могло привести к размыву породы.

Ранее россиян предупредили, что мощные наводнения в стране будут случаться чаще.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 17 июля. Санкции за «удары по Киеву», компенсация аренды молодым семьям и просьба разблокировать Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!