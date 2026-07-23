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Пласт земли разрушил трассу в Дагестане и попал на видео

В Дагестане на видео попало, как оползень снес часть дороги

В Ахвахском районе Дагестана на дороге «Ботлих — Карата» из-за оползня обвалилась часть дороги. Об этом сообщил Telegram-канал «Минтранс Дагестана».

Последствия происшествия попали на видео. На кадрах видно, как большой пласт земли снес дорогу. Ниже уровня дороги заметны обломки асфальта вместе с пластиковыми ограждениями.

По данным канала, причиной оползня стали сильные дожди, прошедшие в Дагестане 8, 16 и 19 июля. Также сообщается, что транспортное сообщение с населенными пунктами Ахвахского района проходит по объездным маршрутам. В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты.

Накануне еще в одном районе Дагестана произошло разрушение дороги. Так, река размыла часть трассы Ахты-Рутул. Последствия происшествия засняли очевидцы. На кадрах видно, что одна дорожная полоса местами провалилась в воду. При этом отбойник повис на сохранившихся участках дороги.

Ранее сообщалось, что в Дагестане десятки сел остались без транспортного сообщения.

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