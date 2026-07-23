Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В ЕС объяснили, как санкции против России повлияют на запрет на въезд участникам СВО

Совет ЕС: новые санкции против РФ дают основу для запрета на въезд бойцам СВО
Станислав Красильников/РИА Новости

Новый пакет санкций против России дает основу для введения запрета на въезд на территорию Европейского союза (ЕС) участникам специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Данный пакет [санкций] создает основу для введения всеобъемлющего визового запрета в отношении действующего и бывшего личного состава Вооруженных сил России, а также иных опосредованных формирований», — говорится в документе.

15 июня глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия предлагает поименно включить участников спецоперации в черный список ЕС, после чего они не смогут въехать на территорию объединения. По ее словам, специалисты допускают возможность реализации подобных мер.

В том же месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в 21-й пакет санкций против России войдет запрет на въезд в страны ЕС для российских военных, которые служили в армии с начала спецоперации на Украине. Эта инициатива вызвала недовольство Италии и Франции, после чего Евросоюз, как писали СМИ, смягчил свое предложение по запрету на въезд для российских солдат, исключив из него солдат-срочников.

При этом первоначальное предложение запрещало въезд всем, кто играл «любую роль» в вооруженных силах России, включая административную и логистическую. А исключение было только для дезертиров из российской армии.

Ранее более 200 физических и юридических лиц попали в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!