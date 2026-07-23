В ЕС объяснили, как санкции против России повлияют на запрет на въезд участникам СВО

Новый пакет санкций против России дает основу для введения запрета на въезд на территорию Европейского союза (ЕС) участникам специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Данный пакет [санкций] создает основу для введения всеобъемлющего визового запрета в отношении действующего и бывшего личного состава Вооруженных сил России, а также иных опосредованных формирований», — говорится в документе.

15 июня глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия предлагает поименно включить участников спецоперации в черный список ЕС, после чего они не смогут въехать на территорию объединения. По ее словам, специалисты допускают возможность реализации подобных мер.

В том же месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в 21-й пакет санкций против России войдет запрет на въезд в страны ЕС для российских военных, которые служили в армии с начала спецоперации на Украине. Эта инициатива вызвала недовольство Италии и Франции, после чего Евросоюз, как писали СМИ, смягчил свое предложение по запрету на въезд для российских солдат, исключив из него солдат-срочников.

При этом первоначальное предложение запрещало въезд всем, кто играл «любую роль» в вооруженных силах России, включая административную и логистическую. А исключение было только для дезертиров из российской армии.

Ранее более 200 физических и юридических лиц попали в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС.