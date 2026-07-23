В Якутии задержали мужчину, изрезавшего пятерых людей

В Якутии задержали мужчину, подозреваемого в нападении на пятерых людей с ножом, в результате которого один из пострадавших не выжил. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону в «Максе».

«Установлено, что в ночь на 23 июля 2026 года в доме в поселке Нижний Куранах Алданского района подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес удар клинком ножа в шею 26-летнему мужчине», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, подозреваемый также нанес ножевые ранения еще четырем людям, из них один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В ведомстве также уточнили, что в результате случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Все случилось в ночь на 23 июля в поселке Нижний Куранах Алданского района. Как сообщал Telegram-канал «ЯСИА» со ссылкой на источник, инцидент произошел во время вечеринки. Причиной нападения стала ревность.

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