Пьяный мужчина изрезал сестру во время ссоры в Чебоксарах, она не выжила

В Чебоксарах женщину изрезали ножом, она не выжила

В Чебоксарах 57-летнего мужчину заподозрили в том, что он изрезал свою 62-летнюю сестру во время ссоры. Об этом сообщает СУ СК России по Чувашии.

Все случилось 17 июля в квартире на бульваре Солнечный. По версии следствия, пьяный мужчина поссорился со своей сестрой из-за возникшей неприязни. В какой-то момент он схватился за нож и нанес женщине множественные удары лезвием по телу. Пострадавшая не выжила.

После того, как ее обнаружили, сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого преступника. Суд заключил мужчину под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы, идет допрос свидетелей. Прочие детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, россиянин изрезал ножом тетю и двоюродную сестру, они не выжили.