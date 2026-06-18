Землетрясение сдвинуло Японию

Американские и французские ученые пришли к выводу, что мощное землетрясение, произошедшее в Японии в 2011 году, привело к смещению всей территории страны на 5–6 миллиметров к востоку. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science.

Исследование провела группа сейсмологов под руководством Пак Сонъен. Ученые проанализировали данные тысяч сейсмических станций и высокоточных GPS-датчиков, работавших во время катастрофического землетрясения. Специалисты установили, что спустя примерно 13 минут после основного толчка произошло необычное смещение сразу нескольких тектонических плит. В этот момент приборы зафиксировали аномальную сдвиговую волну, распространявшуюся с запада на восток.

По версии исследователей, причиной явления стали сейсмические волны, которые достигли ядра Земли, отразились от него и вернулись к поверхности планеты. Это привело к активации границ между Тихоокеанской, Охотской, Евразийской и другими литосферными плитами, вызвав их резкое смещение.

Авторы работы отмечают, что ранее сейсмологи не наблюдали подобных последствий крупных землетрясений, что делает открытие уникальным для изучения внутреннего строения Земли и динамики тектонических процессов.

12 июня японское правительство пересмотрело базовый 10-летний план подготовки к возможному сильному землетрясению в районе Токио. Ключевой мерой в обновленном плане станет установка сейсмических автоматических выключателей почти во всех домах Токио и девяти префектур региона Канто к 2035 финансовому году. Сейчас такие устройства есть только в 20 % домохозяйств.

Ранее в Японии из-за землетрясения нарушилось движение поездов в метро.