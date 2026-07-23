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Общество

В Индии решили временно отключить мобильный интернет в Нью-Дели

В центре Нью-Дели отключат мобильный интернет из-за протестов
Adnan Abidi/Reuters

Власти Индии распорядились временно отключить услуги мобильного интернета в центре Нью-Дели на фоне протестов местных жителей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным источника, распоряжение получили местные телекоммуникационные компании. Утверждается, что данное решение принято в целях обеспечения общественного порядка.

В Нью-Дели сохраняется напряженность после несанкционированного марша Chalo Sansad, организованного молодежным движением Cockroach Janta Party (CJP) 20 июля. Тысячи протестующих направились к зданию парламента, требуя отставки министра образования Дхармендры Прадхана и проведения реформ в системе государственных экзаменов.

Британская газета Financial Times отмечает, что неожиданный масштаб протеста, когда десятки тысяч вышли на улицы, и бурная негативная реакция на действия полиции являются растущим политическим риском для премьер-министра Нарендры Моди и его индуистской националистической Индийской народной партии (БДП).

Ранее сообщалось, что интернет впервые замедлят на Тайване из-за учений.

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