Интернет впервые замедлят на Тайване из-за учений

Тайвань впервые замедлит мобильный интернет во время учений гражданской обороны на фоне растущей угрозы со стороны Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные документы.

«В ходе ежегодных учений по гражданской обороне в августе Тайвань впервые намеренно снизит скорость мобильного интернета, чтобы проверить, как граждане будут общаться в случае нехватки пропускной способности сети в чрезвычайных ситуациях, от стихийных бедствий до вторжения Китая», — говорится в материале.

В течение 30-минутного замедления работы высокоскоростные сервисы, такие как видеозвонки, потоковое вещание и просмотр изображений в социальных сетях, будут недоступны в 14 городах и округах северного и центрального Тайваня, где проживает около 70% населения.

«Мы надеемся, что нынешние учения задействуют не только центральные правительственные учреждения, но и помогут населению укрепить собственную подготовку к использованию различных методов связи», — цитирует агентство высокопоставленного представителя службы безопасности Тайваня.

Он добавил, что проведение правительствами учений по отработке действий в условиях нарушения связи является «глобальной тенденцией», приведя в пример Японию и Сингапур.

Ранее Тайвань задействовал на учениях самые мощные гаубицы НАТО.