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Вдовы ветеранов боевых действий получат право на бесплатное ЭКО

Госдума приняла закон о бесплатном ЭКО для вдов ветеранов
Shutterstock

Вдовы ветеранов боевых действий получат право на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Закон об этом Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.

Из документа следует, что программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи теперь включает ЭКО и другие вспомогательные репродуктивные технологии. Исключение составит суррогатное материнство, которое в перечень льгот не вошло.

Воспользоваться процедурой смогут супруги участников и инвалидов боевых действий. Вдовам бойцов, согласно закону, предоставляется пятилетний срок с момента гибели мужа при условии отсутствия повторного брака. Для запуска протокола потребуется нотариально заверенное согласие супруга, оформленное при жизни, на использование его биоматериала после смерти.

Авторы инициативы считают, что она укрепит семьи участников СВО и будет способствовать улучшению демографической ситуации.

Ранее Госдума приняла закон о бесплатном поступлении в вузы вдов бойцов СВО.

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