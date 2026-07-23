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Общество

В аэропорту Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов из-за ограничений

Аэропорт Шереметьево допустил задержки рейсов из-за ограничений на полеты
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Шереметьево предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов на вылет и прилет в связи с ограничениями на выполнение полетов в Московской воздушной зоне. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

По ее данным, российские и зарубежные авиакомпании вынуждены корректировать расписание, а обслуживание рейсов осуществляется исходя из текущей обстановки.

«Время обслуживания также может быть увеличено», — отмечается в сообщении.

В аэропорту отметили, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности. При этом Шереметьево продолжает обслуживать пассажиров в соответствии с федеральными авиационными правилами. В терминалах гавани работают медпункты, комнаты матери и ребенка, игровые зоны, доступны питьевые фонтаны, кулеры с горячей водой, бесплатный Wi-Fi и зарядные станции.

До этого на выездных группах привокзальных площадей (зоны «Вылет» и «Прилет») терминалов B, C и D аэропорта Шереметьево ввели в эксплуатацию автоматическую систему фиксации нарушений. Она должна будет следить за такими ицидентами, как: проезд автомобиля без оплаты сразу за впереди идущим автомобилем, сбитие «стрелы» шлагбаума, третий въезд в течение двух часов (превышение лимита бесплатных заездов за короткий промежуток времени).

Ранее аэропорт Внуково стал совладельцем Домодедово.

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