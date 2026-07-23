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Общество

Жителей Свердловской области призвали пить воду в бутылках для профилактики инфекции

Власти Свердловской области попросили жителей пить воду в бутылках
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Власти Свердловской области призвали жителей выбирать бутилированную воду для профилактики энтеровирусной инфекции на фоне паводка. Сообщение публикует пресс-служба регионального правительства.

Как объяснила глава областного минздрава Татьяна Савинова, причиной появления инфекции может стать купание в необорудованных водоемах, употребления некипяченой воды и плохо вымытых овощей и фруктов.
 
Основные меры профилактики просты: соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть продукты, пить бутилированную или кипяченую воду и не отправлять детей в коллективы при появлении симптомов заболевания, заключили власти.

13 июля сообщалось, что в регионе начали в качестве профилактики экстренно вакцинировать от гепатита А жителей поселка Пышма, дома которых затопило водой. Для участия в вакцинации их призвали обратиться в местную Центральную районную больницу.

Ранее жителям уральского города запретили использовать воду из-под крана.

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