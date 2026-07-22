Жителям уральского города запретили использовать воду из-под крана и мыться

Роспотребнадзор запретил пользоваться водопроводной водой в городе Верхняя Салда Свердловской области из-за превышения нормы аммиака в четыре раза в Исинском водохранилище. Об этом сообщает Ura.ru.

Источником загрязнения воды, выявленным Роспотребнадзором, стала Нижнетагильская птицефабрика, пишут журналисты. Из-за рекордных дождей и паводка органические стоки попали в притоки реки Исы, а затем — в Исинское водохранилище. Лабораторные анализы показали многократное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по аммиаку, а также железу, марганцу, органике и цветности.

Воду из-под крана теперь можно использовать только для смыва в унитазах. Чтобы пить, готовить еду, мыть посуду, овощи, фрукты, чистить зубы и мыться, нужно использовать бутилированную воду, предписал Роспотребнадзор.

Как отмечает портал E1.RU, власти организовали подвоз по 10 литров на человека, приостановили работу детсадов и общепита. Для ликвидации последствий строят заградительную дамбу, укрепляют отстойник и устанавливают дополнительные компрессоры для аэрации Исинского водохранилища. При этом жители утверждают, что о запрете узнали только 17 июля, хотя чиновникам было известно об отравленной воде еще 15 июля и они рекомендовали ее кипятить.

В Следственном управлении СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело, а председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин уже запросил доклад о ходе его расследования.

Ранее рыбак нашел ампулы с кровью на берегу реки в Томской области.