В США самолет подал аварийный сигнал

Самолет United Express вернулся в Нью-Йорк через час после взлета

Пассажирский самолет авиакомпании United Express, летевший из Нью-Йорка в Портленд, подал аварийный сигнал и вернулся в город отправления менее чем через час после взлета. Об этом свидетельствуют данные приложения FlightRadar 24.

Лайнер Embraer E175LR вылетел из аэропорта Нью-Йорка около 16:01 мск. Через 12 минут после взлета борт подал аварийный сигнал 7700, означающий чрезвычайную ситуацию на борту.

Самолет сделал круг над городом Ньюарк, а затем вернулся в воздушную гавань, которую покинул менее часа назад. В общей сложности борт находился в воздухе около 39 минут.

Похожий инцидент произошел в июне с Boeing 737-800 Smartavia на рейсе Сочи — Архангельск. Около 23:00 по мск борт подал сигнал 7700 над Черным морем. Этот код означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на самолете. По предварительным данным, экипаж принял решение вернуться из-за технической неисправности на борту. Посадка прошла благополучно.

В мае самолет швейцарской авиакомпании SWISS, подавший сигнал бедствия в небе над Казахстаном, приземлился в аэропорту Алма-Аты.

Ранее самолет, летевший в Москву из Владивостока, экстренно сел в Хабаровске.