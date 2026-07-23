Группа лжеюристов обманула более 100 пенсионеров

Суд в Москве приговорил группу лжеюристов к колонии за обман пенсионеров

Останкинский районный суд Москвы вынес приговор группе лжеюристов, обманувшей более 100 пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

По данным следствия, организованная группа совершила хищение путем обмана людей. Злоумышленники заключали с пенсионерами договоры на оказание юридических услуг, но фактических не выполняли свои обязательства и не совершали какие-либо действий в пользу граждан.

Суд признал восемь подсудимых виновными по статье о мошенничестве. Им назначили от четырех до 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима. При этом двоих осужденных приговорили условно с испытательным сроком. Помимо этого, с группы взыскали около 13 млн рублей в качестве компенсации пострадавшим пенсионерам.

8 июля в Петроградском районном суде взяли под арест мужчину, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. За три года злоумышленник убедил знакомую передать ему 35 млн рублей якобы на производство беспилотников для нужд СВО.

Ранее российская школьница неделю общалась с мошенниками и помогла им ограбить родителей.