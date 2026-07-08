В Петербурге арестовали «разведчика», который выманил у возлюбленной 35 млн рублей

В Петроградском районном суде взяли под арест мужчину, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как рассказала глава пресс-службы городских судов Дарья Лебедева, с 2022 года по 2025 он убедил знакомую передать ему 35 млн рублей якобы на производство беспилотников для нужд СВО.

Речь идет об Александре Ульянове, жертвой которого стала его возлюбленная Анна. Они познакомились в 2022 году в интернете, и аферист очаровал женщину рассказами о своем боевом и профессиональном опыте. Он утверждал, что прошел две чеченские войны, Нагорный Карабах, Сирию, Крым, а также специальную миссию в Африке; закончил факультет авиационных двигателей и школу КГБ по специальности офицер-разведчик; владеет немецким, английским, французским языками и фарси; имеет юридическое образование и защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

По словам мужчины, он работал прокурором, автоэкспертом и судебным юристом, после чего попал в команду президента. Анна поверила и тогда, когда Александр заявил, что консультирует ВС РФ на счет вражеской техники и теперь должен запустить выпуск БПЛА, так как в армии не хватает боевых дронов. Сначала он получил от женщины 300 тыс. рублей на изготовление демонстрационной партии, а затем — крупные суммы на производство. Когда срок возврата денег истек, но мужчина не смог продемонстрировать Анне результат, она обратилась в правоохранительные органы.

7 июля Ульянову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Вину он не признал, но против заключения под стражу в суде не возражал.

Ранее российская школьница неделю общалась с мошенниками и помогла им ограбить родителей.