Российская школьница неделю общалась с мошенниками и помогла им ограбить родителей

На Урале девочка впустила аферистов в квартиру после недели общения с ними

В Екатеринбурге 13-летняя девочка, поверив мошенникам, передала им ключ от сейфа и впустила в квартиру. Об этом стало известно Ura.ru.

Сначала школьница приняла звонок якобы от службы доставки и назвала пришедший код из СМС. Затем с ней связался лжесотрудник ФСБ и заявил, что злоумышленники получили доступ к счетам ее отца.

После этого девочку целую неделю подвергали обработке, запрещая рассказывать кому-либо о происходящем. Находясь под давлением, она сфотографировала комнаты и отправила снимки. Когда мошенники увидели сейф, они потребовали ключи от жилья.

В один из дней, когда семья отправилась на прогулку, школьница передала пособникам аферистов ключи. Пока хозяев не было дома, они вскрыли сейф и вынесли крупную сумму в валюте и ювелирные украшения. Точная сумма ущерба не уточняется.

Ранее в Твери школьник отдал мошенникам 10 слитков золота и 15 млн рублей.