Главе администрации Зернограда вынесли приговор

Главу администрации Зернограда Ростовской области Ирину Полищук приговорили к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Ростов».

По данным канала, чиновница признана виновной по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Полищук задержали в конце октября 2024 года. Она была избрана главой администрации Зерноградского городского поселения в 2021 году, до этого занималась бизнесом.

По информации издания «Блокнот», уголовное дело против Полищук могло быть связано с нарушениями при распределении бюджетных средств и заключении муниципальных контрактов. В администрации Зернограда в тот период, по данным портала, проходили проверки контролирующих органов, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения финансовой дисциплины.

Исполняющим обязанности главы администрации Зерноградского городского поселения сейчас является Константин Беспамятный.

Ранее в Дагестане бывшего главу Каспийска арестовали по делу о коррупции.