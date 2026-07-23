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Общество

Главе администрации Зернограда вынесли приговор

«Блокнот»: глава администрации Зернограда Ирина Полищук получила 4 года колонии
admzernograd.ru

Главу администрации Зернограда Ростовской области Ирину Полищук приговорили к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Ростов».

По данным канала, чиновница признана виновной по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Полищук задержали в конце октября 2024 года. Она была избрана главой администрации Зерноградского городского поселения в 2021 году, до этого занималась бизнесом.

По информации издания «Блокнот», уголовное дело против Полищук могло быть связано с нарушениями при распределении бюджетных средств и заключении муниципальных контрактов. В администрации Зернограда в тот период, по данным портала, проходили проверки контролирующих органов, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения финансовой дисциплины.

Исполняющим обязанности главы администрации Зерноградского городского поселения сейчас является Константин Беспамятный.

Ранее в Дагестане бывшего главу Каспийска арестовали по делу о коррупции.

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