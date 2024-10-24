Задержана глава администрации Зернограда

В Зернограде Ростовской области задержана глава администрации городского поселения Ирина Полищук. Об этом сообщает издание «Блокнот».
В Зерноградском городском суде сообщили, что в четверг будет принято решение об избрании ей меры пресечения.
О причинах задержания не сообщается.
Ирина Полищук была избрана главой администрации городского поселения Собранием депутатов Зерноградского городского поселения в 2021 году. До этого она занималась бизнесом.
Издание отмечает, что, по словам Полищук, в своей работе она сталкивалась с «активным противодействием властей Зерноградского района».
В 2023 году газета «АиФ Ростов» сообщала, что Полищук оштрафовали за «распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации».
Ранее в Петербурге задержали заместителя главы комитета по транспорту.