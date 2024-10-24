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Задержана глава администрации Зернограда

Силовики задержали главу администрации Зернограда Ирину Полищук

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admzernograd.ru

В Зернограде Ростовской области задержана глава администрации городского поселения Ирина Полищук. Об этом сообщает издание «Блокнот».

В Зерноградском городском суде сообщили, что в четверг будет принято решение об избрании ей меры пресечения.

О причинах задержания не сообщается.

Ирина Полищук была избрана главой администрации городского поселения Собранием депутатов Зерноградского городского поселения в 2021 году. До этого она занималась бизнесом.

Издание отмечает, что, по словам Полищук, в своей работе она сталкивалась с «активным противодействием властей Зерноградского района».

В 2023 году газета «АиФ Ростов» сообщала, что Полищук оштрафовали за «распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации».

Ранее в Петербурге задержали заместителя главы комитета по транспорту.

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