Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Наука

Людей с низким давлением предупредили о неочевидной опасности

TID: люди с низким давлением могут чаще страдать аллергическим ринитом
LeventeGyori/Shutterstock/FOTODOM

Генетическая предрасположенность к более низкому систолическому артериальному давлению может повышать риск развития аллергического ринита. К такому выводу пришли ученые из Детской больницы провинции Фуцзянь (Китай). Результаты исследования опубликованы в журнале Tobacco Induced Diseases (TID).

Исследователи использовали метод двунаправленной менделевской рандомизации — подход, который позволяет оценить вероятную причинно-следственную связь между различными состояниями на основе генетических данных. Для анализа были отобраны 421 генетический вариант, связанный с уровнем систолического артериального давления.

Результаты показали, что люди с генетически обусловленной склонностью к более низкому систолическому давлению («верхнее» число на тонометре) чаще сталкиваются с аллергическим ринитом. Это хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки носа возникает в ответ на воздействие аллергенов, таких как пыльца растений и пылевые клещи.

При этом обратной зависимости ученые не обнаружили: генетическая предрасположенность к аллергическому риниту не влияла на уровень артериального давления.

Авторы подчеркивают, что речь идет не о том, что низкое давление само по себе вызывает аллергию. Исследование лишь указывает на существование общей биологической связи между механизмами, регулирующими работу сердечно-сосудистой и иммунной систем.

Чтобы понять, какие именно механизмы лежат в основе этой связи и можно ли использовать ее для профилактики или лечения аллергического ринита, потребуются дополнительные клинические и экспериментальные исследования.

Ранее россиянам объяснили, почему в будущем тополиный пух исчезнет.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему снимая наличные, россияне увеличивают себе ставки по кредитам. Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!