Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач перечислила продукты, которые могут навредить гипотоникам

Врач Залетова: картофель и свекла могут навредить гипотоникам
LeventeGyori/Shutterstock/FOTODOM

Продукты, богатые калием, могут быть опасны для гипотоников, у которых артериальное давление держится на низких значениях, поскольку они могут способствовать еще большему понижению давления. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Она уточнила, что калий способствует выведению избытка натрия через почки, что снижает объем циркулирующей крови и расслабляет стенки артерий. Это и приводит к таким последствиям с давлением. Им богаты картофель, особенно запеченный в мундире, шпинат, авокадо, бананы, фасоль, курага и абрикосы.

По словам врача, к подобной проблеме могут привести и продукты с высоким содержанием диетических нитратов, в том числе свекла, рукола, шпинат, сельдерей и листовые салаты.

«Нитраты преобразуются в организме в оксид азота, являющийся мощным фактором расширения сосудов. Поэтому у гипотоников прием даже 200–300 миллилитров свекольного сока может привести к головокружению через два–три часа после употребления», – отметила Залетова.

Кроме того, она посоветовала гипотоникам быть осторожнее с зеленым чаем, который также способен понижать давление.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что некоторые продукты, в том числе черника, курага и капуста, могут навредить гипотоникам, у которых патологически снижено артериальное давление. По его словам, усугубить их состояние могут продукты с содержанием магния и витаминов группы B.

Ранее врач рассказала, какой сыр выбирать при повышенном давлении.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!