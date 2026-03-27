Врач перечислила продукты, которые могут навредить гипотоникам

Продукты, богатые калием, могут быть опасны для гипотоников, у которых артериальное давление держится на низких значениях, поскольку они могут способствовать еще большему понижению давления. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Она уточнила, что калий способствует выведению избытка натрия через почки, что снижает объем циркулирующей крови и расслабляет стенки артерий. Это и приводит к таким последствиям с давлением. Им богаты картофель, особенно запеченный в мундире, шпинат, авокадо, бананы, фасоль, курага и абрикосы.

По словам врача, к подобной проблеме могут привести и продукты с высоким содержанием диетических нитратов, в том числе свекла, рукола, шпинат, сельдерей и листовые салаты.

«Нитраты преобразуются в организме в оксид азота, являющийся мощным фактором расширения сосудов. Поэтому у гипотоников прием даже 200–300 миллилитров свекольного сока может привести к головокружению через два–три часа после употребления», – отметила Залетова.

Кроме того, она посоветовала гипотоникам быть осторожнее с зеленым чаем, который также способен понижать давление.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что некоторые продукты, в том числе черника, курага и капуста, могут навредить гипотоникам, у которых патологически снижено артериальное давление. По его словам, усугубить их состояние могут продукты с содержанием магния и витаминов группы B.

