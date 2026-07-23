Суд оштрафовал публициста Бориса Стомахина

Бутырский районный суд Москвы оштрафовал публициста Бориса Стомахина (признан в РФ иностранным агентом) на ₽50 тысяч. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

По данным суда, Стомахин признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

В марте прошлого года Бутырский районный суд Москвы заочно приговорил Стомахина к 10 годам колонии по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания на территории России. В ноябре прошлого года его объявили в розыск.

Стомахина в первый раз осудили в 2006 году. Тогда он был приговорен к пяти годам лишения свободы за экстремизм, освободился в марте 2011 года. В 2014 году его вновь осудили на 6,5 года заключения. В 2019 году он вышел на свободу и уехал из России, после чего запросил политическое убежище на Украине и поселился в Киеве.

Ранее суд оштрафовал сторонника Бориса Немцова.