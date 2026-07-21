Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Суд в Москве оштрафовал сторонника Бориса Немцова

Активиста Елизарова оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента
Руслан Кривобок/РИА Новости

Общественного деятеля Павла Елизарова (признан в РФ иностранным агентом), известного как сторонника бывшего вице-премьера РФ Бориса Немцова, оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В заявлении говорится, что Бутырский районный суд признал активиста виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ.

«Суд <...> назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50000 рублей», — подчеркивается в публикации.

Министерство юстиции РФ в июле прошлого года включило Павла Елизарова в реестр лиц, признанных иностранными агентами. Причиной послужило его участие в создании и распространении материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. На сайте Минюста отмечалось, что Елизаров распространял недостоверную информацию о решениях властей и выступал против проведения специальной военной операции на Украине. Сейчас сторонник Немцова проживает за границей.

Ранее в России объявили в розыск политолога Антона Барбашина (признан в РФ иностранным агентом).

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 21 июля. Единое пособие по новым правилам, скидки на ЖКХ и ЕГЭ, на котором не списать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!