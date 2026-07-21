Суд в Москве оштрафовал сторонника Бориса Немцова

Общественного деятеля Павла Елизарова (признан в РФ иностранным агентом), известного как сторонника бывшего вице-премьера РФ Бориса Немцова, оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В заявлении говорится, что Бутырский районный суд признал активиста виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ.

«Суд <...> назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50000 рублей», — подчеркивается в публикации.

Министерство юстиции РФ в июле прошлого года включило Павла Елизарова в реестр лиц, признанных иностранными агентами. Причиной послужило его участие в создании и распространении материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. На сайте Минюста отмечалось, что Елизаров распространял недостоверную информацию о решениях властей и выступал против проведения специальной военной операции на Украине. Сейчас сторонник Немцова проживает за границей.

Ранее в России объявили в розыск политолога Антона Барбашина (признан в РФ иностранным агентом).