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Врач объяснил причины роста возраста первого материнства

Врач Шмаков: стиль жизни стал причиной роста возраста первого материнства
Leszek Glasner/Shutterstock/FOTODOM

Одной из основных причин роста возраста первого материнства у россиянок является стиль жизни. Об этом kp.ru сообщил доктор медицинских наук, профессор РАН, директором Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) им. академика В.И. Краснопольского Роман Шмаков.

По словам специалиста, стиль жизни современного поколения сильно изменился. Сейчас многие молодые девушки не стремятся рожать в возрасте 20-25 лет, отдавая предпочтение жизни для себя и карьере.

«Государство сейчас активно продвигает многодетность: есть социальная и материальная поддержка. Но тенденция общемировая такова, что количество детей в семьях резко снижается не только в России, Европе и Америке, но даже в традиционно многодетных африканских странах», — подчеркнул врач.

Он объяснил, что более позднее материнство в большей степени является социальным феноменом, а не вопросом здоровья. Однако при этом также увеличиваются продолжительность и активность жизни. Эксперт отметил, что сейчас 50 лет, считающиеся ранее пожилым возрастом, становятся периодом полноценной жизни.

Врач — акушер-гинеколог, к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского Университета, главный врач ООО КВРТ «Дети из пробирки» Кристина Цатурова до этого говорила, что при планировании беременности паре следует пройти не менее шести обследований: УЗИ органов малого таза, определение группы крови и резус-фактора, определение передаваемых половым путем инфекций, определение особо опасных инфекций (ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис, гонорея), генетическое и общее обследования.

Ранее россиянкам назвали лучший возраст для рождения первого ребенка.

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