Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Наука

Врач рассказала, какие обследования нужно пройти при планировании беременности

Врач Цатурова: при планировании ребенка паре нужно пройти минимум шесть обследований
Burdun Iliya/Shutterstock/FOTODOM

При планировании беременности паре нужно пройти минимум шесть обследований: УЗИ органов малого таза, определение группы крови и резус-фактора, определение передаваемых половым путем инфекций, определение особо опасных инфекций (ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис, гонорея), генетическое и общее обследования. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач — акушер-гинеколог, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского Университета, главный врач ООО КВРТ «Дети из пробирки» Кристина Цатурова.

Начать подготовку к беременности нужно минимум за полгода до зачатия. В этот период необходимо отказаться от вредных привычек, нормализовать режим сна и бодрствования, а также сбалансировать питание. Следующим важным этапом является посещение врачей, которые помогут вам составить индивидуальный план обследования.

«Основными методами обследования у супружеских пар являются: УЗИ органов малого таза, определение группы крови и резус-фактора, что помогает исключить причины потери беременности при резус-конфликте, определение инфекций, передаваемых половым путем, определение особо опасных инфекций (ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис, гонорея), генетическое обследование (определение транслокаций, сцепленных с геном) и общее обследование (кровь, моча, флюорография)», — рассказала врач.

Также необходимо получить заключение смежных специалистов, таких как терапевт, окулист, ЛОР, стоматолог. Кроме того, врач советует проверить свою прививочную карту — особенно на прививки от краснухи и кори.

«Мужчинам также необходимо провести общее обследование (кровь, моча, флюорография), сдать спермограмму и MAR-тест (Mixed Antiglobulin Reaction — лабораторный анализ, который определяет наличие антиспермальных антител на поверхности сперматозоидов. Эти антитела могут блокировать подвижность сперматозоидов), УЗИ мошонки для определения его фертильности. В случае выявленных патологий других органов — проконсультироваться с терапевтом и получить заключение смежных специалистов», — заметила доктор.

Отдельно врач обращает внимание на женщин, чей возраст старше 35 лет. С этого возраста у женщин начинается угасание репродуктивной функции, снижается овариальный резерв, что уменьшает шансы наступления беременности. Необходимо провести исследование крови на определение уровня АМГ — это гормон, который отвечает за регуляцию роста фолликулов в яичниках и является маркером определения фертильности женщин.

«Этот анализ рекомендуется сдавать на второй-третий день менструального цикла. Нормальные показатели уровня АМГ у женщин старше 35 лет составляют от 1,5 до 4 нг/мл. Он позволяет оценить шансы на зачатие, а также позволяет врачам давать более точные рекомендации и предлагать пути решения, например индукцию овуляции или использование вспомогательных репродуктивных технологий. Если уровень АМГ низкий, то необходимо задуматься о зачатии в ближайшее время», — заключила доктор.

Ранее врач предупреждала, что календарный метод контрацепции неэффективен из-за стресса и нерегулярной овуляции.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!