Врач рассказала, какие обследования нужно пройти при планировании беременности

При планировании беременности паре нужно пройти минимум шесть обследований: УЗИ органов малого таза, определение группы крови и резус-фактора, определение передаваемых половым путем инфекций, определение особо опасных инфекций (ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис, гонорея), генетическое и общее обследования. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач — акушер-гинеколог, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского Университета, главный врач ООО КВРТ «Дети из пробирки» Кристина Цатурова.

Начать подготовку к беременности нужно минимум за полгода до зачатия. В этот период необходимо отказаться от вредных привычек, нормализовать режим сна и бодрствования, а также сбалансировать питание. Следующим важным этапом является посещение врачей, которые помогут вам составить индивидуальный план обследования.

«Основными методами обследования у супружеских пар являются: УЗИ органов малого таза, определение группы крови и резус-фактора, что помогает исключить причины потери беременности при резус-конфликте, определение инфекций, передаваемых половым путем, определение особо опасных инфекций (ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис, гонорея), генетическое обследование (определение транслокаций, сцепленных с геном) и общее обследование (кровь, моча, флюорография)», — рассказала врач.

Также необходимо получить заключение смежных специалистов, таких как терапевт, окулист, ЛОР, стоматолог. Кроме того, врач советует проверить свою прививочную карту — особенно на прививки от краснухи и кори.

«Мужчинам также необходимо провести общее обследование (кровь, моча, флюорография), сдать спермограмму и MAR-тест (Mixed Antiglobulin Reaction — лабораторный анализ, который определяет наличие антиспермальных антител на поверхности сперматозоидов. Эти антитела могут блокировать подвижность сперматозоидов), УЗИ мошонки для определения его фертильности. В случае выявленных патологий других органов — проконсультироваться с терапевтом и получить заключение смежных специалистов», — заметила доктор.

Отдельно врач обращает внимание на женщин, чей возраст старше 35 лет. С этого возраста у женщин начинается угасание репродуктивной функции, снижается овариальный резерв, что уменьшает шансы наступления беременности. Необходимо провести исследование крови на определение уровня АМГ — это гормон, который отвечает за регуляцию роста фолликулов в яичниках и является маркером определения фертильности женщин.

«Этот анализ рекомендуется сдавать на второй-третий день менструального цикла. Нормальные показатели уровня АМГ у женщин старше 35 лет составляют от 1,5 до 4 нг/мл. Он позволяет оценить шансы на зачатие, а также позволяет врачам давать более точные рекомендации и предлагать пути решения, например индукцию овуляции или использование вспомогательных репродуктивных технологий. Если уровень АМГ низкий, то необходимо задуматься о зачатии в ближайшее время», — заключила доктор.

