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Россиянкам назвали лучший возраст для рождения первого ребенка

Врач Шмаков: безопаснее всего рожать первого ребенка до 35 лет
Inna Vlasova/Shutterstock/FOTODOM

Оптимальным для рождения первого ребенка считается возрастом женщины до 35 лет. Об этом kp.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор РАН, директором Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) им. академика В.И. Краснопольского Роман Шмаков.

«Раньше оптимальным считался возраст до 30, сейчас критерии изменились. Современная молодежь, как правило, ведет более здоровый образ жизни: спорт, правильное питание, минимум вредных привычек. Поэтому до 35 лет — это вполне нормальный и комфортный возраст», — объяснил специалист.

По его словам, в возрасте от 35 лет увеличивается риск генетической патологии плода, в том числе развития синдрома Дауна. В этом возрасте беременной женщине крайне важно делать качественные скрининги, которые позволяют выявить пороки развития и хромосомные аномалии. Врач посоветовал обратить внимание на безопасный неинвазивный пренатальный тест, который по новому порядку оказания помощи доступен большому кругу женщин, входящим в группу повышенного риска.

Однако врач отметил, что каждая беременность индивидуальна и зависит от различного опыта, в том числе от отсутствия партнера и потери ребенка в прошлом.

Врач-реабилитационной медицины Денис Махонин и акушер-гинеколог Елена Юдина до этого предупреждали, что организм начинает работать над будущим ребенком еще задолго до того, как женщина узнает о беременности, поэтому готовиться следует заранее. По их словам, формирование органов и систем плода происходит на самых ранних сроках, когда еще нет ни живота, ни ощущений.

Ранее россиянам рассказали, какие обследования нужно пройти при планировании беременности.

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