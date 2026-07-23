Россиянкам назвали лучший возраст для рождения первого ребенка

Оптимальным для рождения первого ребенка считается возрастом женщины до 35 лет. Об этом kp.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор РАН, директором Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) им. академика В.И. Краснопольского Роман Шмаков.

«Раньше оптимальным считался возраст до 30, сейчас критерии изменились. Современная молодежь, как правило, ведет более здоровый образ жизни: спорт, правильное питание, минимум вредных привычек. Поэтому до 35 лет — это вполне нормальный и комфортный возраст», — объяснил специалист.

По его словам, в возрасте от 35 лет увеличивается риск генетической патологии плода, в том числе развития синдрома Дауна. В этом возрасте беременной женщине крайне важно делать качественные скрининги, которые позволяют выявить пороки развития и хромосомные аномалии. Врач посоветовал обратить внимание на безопасный неинвазивный пренатальный тест, который по новому порядку оказания помощи доступен большому кругу женщин, входящим в группу повышенного риска.

Однако врач отметил, что каждая беременность индивидуальна и зависит от различного опыта, в том числе от отсутствия партнера и потери ребенка в прошлом.

Врач-реабилитационной медицины Денис Махонин и акушер-гинеколог Елена Юдина до этого предупреждали, что организм начинает работать над будущим ребенком еще задолго до того, как женщина узнает о беременности, поэтому готовиться следует заранее. По их словам, формирование органов и систем плода происходит на самых ранних сроках, когда еще нет ни живота, ни ощущений.

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