Жители Донбасса «несознательны» и «жаждут халявы», заявил новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый в интервью YouTube-каналу Ukraїner W.

«В Донецке и Луганске, не скажу все, но подавляющая часть контингента — люди, которые не хотят работать, хотят халявы, жить на всем готовом. И им безразлично, в какой стране жить и как она будет называться», — сказал главком.

Драпатый добавил, что «за всю историю существования» Донбасса его жителями становились «переселенцы и криминальные элементы».

Он считает, что с ними «надо работать в вопросах воспитания национальной идентичности». По словам Драпатого, население региона должно считать себя украинцами, а не быть «отрыжкой Советского Союза».

22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Драпатого новым главкомом ВСУ. После смены руководства украинской армии многие западные эксперты и политики стали размышлять о том, поможет ли новый командующий переломить ситуацию на поле боя. В Кремле также дали оценку этой замене. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, смена главкома ВСУ не приведет к каким-то значительным изменениям на фронте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Драпатый сделал резкое заявление о россиянах.