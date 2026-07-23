Лукашенко произвел кадровые назначения в КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в структуре Комитета государственной безопасности (КГБ). Об этом сообщает агентство БелТА.

«Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления Госсекретариата и воздействия, влияния на КГБ», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что актуализированы и конкретизированы задачи, связанные с деятельностью ведомства.

Кроме того, белорусский лидер заявил, что роль государственного секретаря и госсекретариата Совета безопасности будет усилена.

«Ясно, что есть детали и нюансы — это председатель КГБ знает, — которые докладываются только президенту. Внешняя разведка, агентура, резидентура и прочее. Это только президент должен знать. Это не должно распространяться, растекаться и так далее», — сказал Лукашенко.

При этом он добавил, что госсекретарь и госсекретариат должны заниматься всеми силовыми подразделениями, присматривать за ними и докладывать главе государства.

В декабре глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что украинский сценарий смены власти не будет реализован в Белоруссии. Он заявил, что «подрывные центры» из числа выехавших за рубеж белорусских оппозиционеров постепенно деградируют, «наращивается противостояние между отдельными из них в связи со склоками по поводу финансирования».

Ранее ФСБ и КГБ Белоруссии пресекли ввоз в Россию из Украины более 500 взрывных устройств.