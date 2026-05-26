ФСБ и КГБ Белоруссии пресекли ввоз в Россию из Украины более 500 взрывных устройств

Спецслужбы России и Белоруссии в начале 2026 года не дали Киеву ввезти на территорию РФ более 500 взрывных устройств для совершения терактов. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, сотрудники ФСБ действовали вместе с представителями Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии. Бортников подчеркнул, что подобные операции показывают масштабы угроз, исходящих от украинской стороны.

Также он сообщил, что в начале года ФСБ вместе с коллегами из Узбекистана удалось пресечь пять нападений террористов в российских регионах, в том числе в Москве. По его словам, законспирированные террористические сети создаются на территории стран СНГ. Там же формируются каналы их ресурсного обеспечения и готовятся террористические акции.

Накануне силовики предотвратили теракт на газовозе «Аррхениус», прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга Ленобласти для загрузки и дальнейшего следования в Турцию. При обследовании подводной части корпуса судна водолазы нашли посторонние предметы, закрепленные на магнитах. Взрывотехники заключили, что эти предметы представляют собой взрывные устройства, выполненные по типу морских магнитных мин предположительно в одной из стран НАТО с использованием промышленных изделий.

Ранее в Новороссийске задержали агента Киева с бомбой.