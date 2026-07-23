В Красноярском крае кот оставил многоэтажку без интернета

В поселке Солнечный Красноярского края кот оставил многоэтажку без интернета — он забрался в подъездную слаботочную шахту, где проходят кабели связи. Об этом пишет Telegram-канал «Борус.Люди».

«У жителей дома на проспекте Молодежном пропал интернет. Они оставили заявку в службу поддержки, и на место приехал инженер. Там он обнаружил, что причиной аварии стал кот», — говорится в посте.

Из него следует, что люди самостоятельно отключили электричество, но достать животное не смогли. Тогда инженер соорудил из швабры и кабеля петлю, подцепил и вытащил животное. Затем специалист проверил провода, включил электропитание и восстановил доступ к интернету. Уточняется, что хвостатый виновник аварии не пострадал.

В июле этого года в подмосковном Солнечногорске нашли кота, который пропал после налета украинских беспилотников на город. Хозяйки рыжего кота Тимки не смогли его найти после атаки дронов и потому вынуждены были отправиться в пункт временного размещения без своего питомца.

Женщины так переживали за кота, что даже сказали о нем главе городского округа Константину Михалькову. Животное искали везде — в квартире, подвалах, в соседних дворах.

Спустя двое суток помогавшие женщинам с уборкой волонтеры обнаружили целого и невредимого Тимку за шторкой в ванной комнате.

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