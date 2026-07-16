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В Солнечногорске нашли пропавшего после атаки беспилотников кота

В Солнечногорске нашелся пропавший после налета дронов рыжий кот Тимка
TarasBeletskiy/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном Солнечногорске нашли кота, который пропал после налета украинских беспилотников на город. Об этом сообщает администрация Солнечногорска.

Хозяйки рыжего кота Тимки не смогли его найти после атаки дронов и потому вынуждены были отправиться в пункт временного размещения без своего питомца.

Женщины так переживали за кота, что даже сказали о нем главе городского округа Константину Михалькову. Животное искали везде — в квартире, подвалах, в соседних дворах. Но поиски не увенчались успехом.

Спустя двое суток помогавшие женщинам с уборкой волонтеры обнаружили целого и невредимого Тимку за шторкой в ванной комнате. Ему сразу дали рыбу и топленного молока.

14 июля в Солнечногорске после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Ранее глава подмосковного Солнечногорска рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА.

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