На западе Франции пожар охватил две тысячи гектаров леса

BFMTV: площадь лесного пожара на западе Франции выросла до 2 тысяч гектаров

В департаменте Жиронда на западе Франции лесной пожар охватил 2 тысячи гектаров леса. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По данным журналистов, вечером среды, 22 июля, площадь пожара составляла 900 гектаров. Однако из-за ветра и жаркой погоды огонь начал быстро распространяться. К утру четверга, 23 июля, возгорание вплотную подошло к коммуне Леж-Кап-Ферре, фактически отрезав полуостров Кап-Ферре. Из региона эвакуировали около 12 тысяч человек.

«Мы не собираемся эвакуировать людей с полуострова ни по морю, ни по суше. Но сейчас мы изучаем возможность вывоза людей из некоторых кемпингов — тех, кто не проживает там постоянно», — сказал мэр Леж-Кап-Ферре Филипп Ле Аривель.

19 июля издание Le Parisien сообщило, что природный пожар нарушил на юге Франции железнодорожное сообщение между Ниццей и Марселем. В течение нескольких часов огонь уничтожил несколько десятков гектаров растительности. В общей сложности, пострадала территория площадью 180 гектаров, сгорело несколько жилых домов, власти вынуждены были эвакуировать 150 человек.

Ранее на французском острове Корсика выгорели сотни гектаров леса.