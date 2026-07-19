На французском острове Корсика выгорели сотни гектаров леса

Лесные пожары во французском департаменте Верхняя Корсика на севере острова Корсика за неделю охватили 400 гектаров леса. Об это сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

«Два пожара, возникшие неделю назад в результате ударов молнии в (коммунах – прим. «Газета.Ru».) Альбертачче и Корте в Верхней Корсике, уничтожили 400 гектаров растительности и в воскресенье продолжают распространяться в труднодоступных горных районах», — сказано в материале.

По данным на 19 июля, к борьбе с лесными пожарами на Корсике привлечены около 170 пожарных, два пожарных вертолета и три пожарных самолета, следует из статьи.

16 июля газета Le Figaro писала, что природные пожары во Франции затронули около 35 тыс. га. Известно, что что это больше, чем за весь пожароопасный период в прошлом году, тогда во Франции зарегистрировали 15 тыс. возгораний, которые охватили около 30 тыс. га.

Власти сообщали о рисках возникновения возгорания в 50 департаментах страны.

Ранее были подсчитаны потери Европы из-за аномальной жары.