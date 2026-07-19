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Общество

Природный пожар нарушил железнодорожное сообщение в южных регионах Франции

Le Parisien: из-за природного пожара нарушено движение поездов на юге Франции
Телеграм-канал «Правительство Приморского края»

Природный пожар нарушил на юге Франции железнодорожное сообщение между Ниццей и Марселем. Об этом, ссылаясь на Национальную компанию железных дорог Франции (SNCF), сообщает издание Le Parisien.

В SNCF рассказали, что по просьбе пожарной службы перекрыто движение и отключено электричество на участке между станциями Лез Арк и Карнуль. Поэтому все поезда из Ниццы, проходящие через Лез Арк, были отменены, а выезжающие из Марселя поезда не следовали дальше Тулона. В результате составы на маршрутах «Юг-Восток» и из Парижа в Ниццу движутся со значительными задержками. Пока неизвестно, когда может быть восстановлено нормальное движение поездов.

Пожар начался во второй половине воскресенья в районе коммуны Тарадо и распространился в сторону Л'Арк-сюр-Аржен, в глубине побережья залива Сен-Тропе. В течение нескольких часов огонь уничтожил несколько десятков гектаров растительности. В общей сложности, пострадала территория площадью 180 гектаров, сгорело несколько жилых домов, власти вынуждены были эвакуировать 150 человек. Пожарные пока не могут взять ситуацию под контроль.

19 июля сообщалось, что лесные пожары на севере французского острова Корсика за неделю охватили 400 гектаров леса.

Ранее были подсчитаны потери Европы из-за аномальной жары.

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