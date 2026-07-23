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Психолог объяснила, как график работы влияет на психику сотрудника

Психолог Кушнарева: стабильный график работы снижает уровень стресса
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Стабильный график работы является важной составляющей здоровой психики человека, так как дает ощущение предсказуемости и безопасности. Об этом газете «Известия» рассказала семейный психолог Ольга Кушнарева.

Специалист объяснила, что сотрудник со стабильным графиком понимает, во сколько именно начинается и заканчивается рабочий день, а также всегда знает время отдыха. Благодаря этому нервной системе нужно меньше ресурсов на постоянную адаптацию.

При этом, по словам психолога, регулярные выходные важны для полноценного восстановления организма. Отдых способствует снижению уровня накопленного стресса, восстановлению внимания и способности концентрироваться.

«Отдых нужен не потому, что человек ленивый или слабый. Это такой же биологический процесс, как сон или питание. Во время отдыха восстанавливаются внимание, память, способность концентрироваться, снижается уровень накопленного стресса», — подчеркнула она.

Эксперт отметила, что гибкий график работы сам по себе не становится причиной эмоционального выгорания. Возможность самостоятельно выбирать время работы, подстраивать задачи под периоды максимальной концентрации и минимизировать время на дорогу способны снижать уровень стресса. Однако сотрудник может столкнуться с проблемами, если гибкость сопровождается отсутствием четких границ между трудом и отдыхом, которые возникают из-за сообщений в нерабочее время и выполнением задач в вечернее время.

Психолог предупредила, что о переутомлении могут свидетельствовать постоянная усталость с самого утра, раздражительность, ухудшение концентрации, рост числа ошибок и отсутствие ощущения восстановления. Кроме того, на такое состояние указывают нарушения сна, эмоциональная отстраненность от работы, а также чувство, что энергии хватает исключительно на выполнение задач.

Также риск выгорания зависит и от способности сотрудника придерживаться четкого режима жизни.

Ранее эксперт рассказал, как мотивировать сотрудников, если у компании кризис.

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