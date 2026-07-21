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Эксперт рассказал, как мотивировать сотрудников, если у компании кризис

Эксперт Щербаков: урезание бюджетов на обучение в кризис снижает вовлеченность
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

В нестабильные времена компании первым делом урезают бонусы, обучение и программы развития. Логика понятна — нужно сокращать издержки. Но результат часто обратный: мотивация падает, выгорание растет, сильные сотрудники уходят, рассказал «Газете.Ru» Владимир Щербаков, CEO и основатель образовательной платформы Teachbase.

«В сложные периоды вовлеченность зависит не от бюджета, а от карьерного роста, управления и смысла работы. Кризис — это неопределенность. Сотрудники опасаются сокращений, и эта тревога убивает мотивацию быстрее, чем падение доходов. Когда человек не понимает, что будет с его карьерой через полгода, он перестает вкладываться в работу и начинает посматривать на рынок. Особенно чувствительны к этому молодые специалисты — они оценивают появление новых задач, доступ к проектам и обсуждение развития с руководителем», — объяснил он.

Эффективность мотивации в кризис зависит от менеджеров. По данным Gallup, руководители формируют до 70% вовлеченности. Команды с сильными менеджерами быстрее адаптируются к изменениям. Проблема в том, что во многих компаниях развитие людей остается зоной HR, а менеджеры почти не участвуют в процессе. Нередко руководитель требует инициативы, но наказывает за ошибки — в кризис это окончательно гасит желание что-либо менять.

«Людям важно чувствовать, что их работа имеет значение. Теория без применения не работает. Гораздо сильнее мотивирует возможность видеть собственный вклад в результат. Внутренние проекты — автоматизация, AI-инструменты, аналитика — лучший инструмент. Когда сотрудник понимает, что от его действий зависит, как компания пройдет сложный период, он включается на другом уровне», — отметил эксперт.

В периоды неопределенности стресс в командах растет, новичкам сложнее адаптироваться, опытные перегружены. Наставничество снимает напряжение, если выстроено в систему. По данным Specter Consulting Group, поиск одного сотрудника в России занимает в среднем 38 дней и стоит около 250 тыс. рублей. Вырастить специалиста внутри почти всегда выгоднее, чем искать готового на рынке.

«Сотрудник может быть сильным, но если он не видит перспективы, не чувствует поддержки и не понимает смысла работы, он уходит. В ближайшие годы выиграют компании, которые превратят развитие и управление в часть ежедневной жизни команды, а не в статью расходов, которую сокращают первой», — резюмирует Щербаков.

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